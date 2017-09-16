В субботу днем будет дуть порывистый юго-западный ветер, местами ожидается небольшая облачность, кратковременные дожди – только на северо-западе. В Вильнюсе и Каунасе днем до 18 градусов, вечером повысится облачность. В Шяуляй небольшая облачность. Днем ожидается до 17 градусов тепла. На взморье ожидаются прояснения, около 16 градусов.

В воскресенье ночью на юге и востоке страны ожидаются осадки. Ветер утихнет. В Вильнюсе и Каунасе днем возможен дождь, более обильный – в Вильнюсе. Температура около 12 градусов. Днем будет облачно, местами дожди, 17 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно. Ночью 10, днем 14 градусов. На взморье переменная облачность, небольшой дождь. Ночью 12, днем 16 градусов тепла.

По прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник ожидается неприятная погода: будет дуть сильный ветер, ожидаются осадки. Во вторник будет прохладнее, ночью во многих местах дождь, днем ожидаются прояснения и кратковременные дожди. Во второй половине недели ожидается дождливая погода.