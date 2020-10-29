Прогноз: в Литве увеличится количество жителей, эмигрировать больше некому

"Количество жителей в Литве по сути обусловлено миграцией. Поскольку уже в течение некоторого времени миграция в Литве положительная, есть все предпосылки для роста числа жителей. Как это связано с коронавирусом, трудно сказать (...). Однако кризисы все же вызывают временное сокращение числа жителей, поэтому в силу естественных причин влияние вируса на число жителей будет отрицательным", – сказал он.

Однако профессор повторил, что сложно сказать, как COVID-19 действует на миграцию жителей.

"Пока, кажется, что коронавирус отрицательно на миграции не сказывается, поскольку такие кризисы людям, скорее всего, легче пережить у себя на родине (...). Конечно, временный отъезд на сезонные работы прекратился. Сколько людей так подрабатывало, сложно сказать", – заметил Бурнейка.

"Очень вероятно, что сейчас люди регистрируются в Литве, чтобы получить пособия. Это не доказано, но может быть так, что часть безработных формально в Литве не живет, ведь сейчас все это можно оформить", – прибавил он.

Бурнейка подчеркнул, что эмиграция сокращается и в силу демографической структуры общества.

"Наша демографическая структура такова, что уже некому массово уезжать. 10 лет назад у нас много молодежи оканчивало школы, университеты, был кризис, поэтому много людей уехало", – сказал он. По словам профессора, по подсчетам ученого, поток иммиграции в Литву будет наблюдаться в ближайшие 10 лет.

"Во все времена все волны эмиграции имели какую-то обратную связь (...). Сам факт, что у нас много людей, которые могут вернуться и мало тех, кто может уехать, означает, что у нас все равно какое-то время будет рост числа жителей (...). Это будет наблюдаться примерно в течение 10 лет", – сказал он.

По словам Бурнейки, литовцы эмигрируют не только ради лучшей жизни, но и из-за избытка рабочей силы в стране.

"Совершенно очевидно, что больше всего это связано с надеждой людей на лучшую жизнь, на больший заработок. (...) Нашу эмиграцию обуславливает избыток рабочей силы. Не стало много рабочих мест, в промышленности, сфере сельского хозяйства, а новые рабочие места появляются в другой сфере, поэтому многие люди эмигрировали в другие города Литвы или за границу. Мы лишились около 0,5 млн. рабочих мест, (...) значит, полмиллиона людей куда-то должны были исчезнуть. Часть из них уехала", – сказал профессор.

Он подчеркнул, что сейчас надо больше внимания уделять не возвращению литовцев из-за границы, а управлению иммиграции из третьих стран.

"Единственная разумная стратегия – создание хорошего и максимально социально справедливого общества, создавать свой край. Я не думаю, что нужна стратегия для возвращения эмигрантов. Я думаю, что больше внимания нужно уделять управлению иммиграции из третьих стран, это вызов. Бизнес заинтересован во ввозе дешевой рабочей силы, когда экономика восстановится, а это никогда и нигде не приводило к хорошим последствиям в долгосрочной перспективе", – сказал он. Мало того, профессор прибавил, что важнее не количественный, а качественный вектор миграции.

Напомним, что в этом году впервые за последние 28 лет за год количество жителей Литвы увеличилось. В последний раз до этого рост числа жителей фиксировался в 1991 году. 1 января 2020 года в Литве проживало 2,7943 млн. жителей – на 145 больше, чем год назад.