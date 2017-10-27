По его словам, из-за 4 промышленной революции эта тенденция неизбежна, это позволит людям больше времени уделять досугу, самосовершенствованию и семье.
Старший аналитик банка Luminor Жигимантас Маурицас не против этой идеи, но заметил, что в прошлом такие прогнозы не сбылись.
"Было много революций и обещаний, но люди находят другие работы. Если раньше работали в сфере промышленности, то сейчас в секторе услуг, где чаще они работают еще дольше – в субботу и воскресенье", – сказал он.
Об этом экономисты рассказали на передаче DELFI TV Gyvai, во время обсуждения "Идей для Литвы".
Автор идеи сокращенного рабочего дня утверждает, что в результате появится работа у безработных, легче станет тем, кто работает, у них появиться возможность культурного досуга, учебы и т.д.
Мачюлис напомнил, что известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс в 1933 г. прогнозировал, что короче рабочая неделя будет у его внуков.
"Значит, мы уже эти внуки. Он прогнозировал 15-часовую рабочую неделю – не 38-часовую, как сейчас.
Но я бы сказал, что предложенная идея в будущем - неизбежность. Мы будем наблюдать автоматизацию многих областей, более эффективно выполняемые задачи, возможность самореализации не только на рабочем месте. Единственный нюанс, если одна из стран сократит рабочую неделю до 25 часов, а в других останется 40-часовая неделя, то та страна утратит конкурентоспособность", – сказал Мачюлис.
Поэтому, считает он, инициативу должна взять на себя ЕК, устанавливая общие правила для всех стран Евросоюза.
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