Прогноз ученых неутешительный: борьба с коронавирусом может продолжаться и во второй половине лета

Три недели назад прогнозы ученых показали, что даже при минимальных условиях соблюдения карантина в конце мая количество случаев в сутки будет минимальным.

В последние дни мая и в начале июня уже прогнозировали, что новых случаев не будет. Такой сценарий был перед послаблениями.

VDU mokslininkų prognozės dėl koronaviruso plitimo. © VDU

"Мы в Литве часто радуемся тому, что кривая заболеваний выравнивается. Но если она параллельна оси x, не растет, но и не снижается, то радоваться нечему. В середине пандемии такая ситуация могла радовать, но сейчас кривая должна бы снижаться.

Конечно, ситуация лучше потому что большая часть случаев в очагах, локализована и под контролем, но количество очагов не уменьшается", – сказал профессор Кафедры математики и информатики Юозас Аугутис.

Открываются границы, люди начинают путешествовать. Это новая угроза заболевания. Первые такие случаи в Литве уже зафиксированы. Но беспокойство вызывает ситуация внутри страны.

По словам профессора, можно понять желание бизнеса в сфере услуг скорее вернуться к обычной жизни. Приближается лето, время отдыха и отпусков, окончания учебного года и праздников.

"За это время все привыкли к сводке заболеваний и уже так остро не реагируют ни на новые случаи заболевания, ни на случаи смерти. Люди стали чаще встречаться, чаще ездить на работу, забывают надевать перчатки и маски", – сказал Аугутис.

Профессор отмечает, что с середины мая количество заболеваний перестало сокращаться, оно колеблется в пределах 10-12 в сутки. Тенденция снижения прекратилась. В таком случае, по словам ученых, завершение пандемии смещается на июль-август.

Он обратил внимание на то, что смягчение условий карантина неизбежно, и больше ответственности ложится на наши плечи. Все чаще нам самим приходится решать, как поступать в тех или иных условиях. Не надо забывать, что вирус по-разному влияет на людей разного возраста.