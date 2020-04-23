Прогноз ученых: когда в Литве начнется второй пик коронавируса

Ученые заметили, что не только в Литве, но и в других странах Балтии дела обстоят неплохо, а пик прошел или они находятся рядом с ним. Совершенно иначе обстоят дела в Беларуси и России,где из-за опасного роста эпидемии перегружена система здравоохранения, растет смертность.

Ученые и общественники www.united4health.lt проводят эпидемиологическое наблюдение за COVID-19 в Литве и новейшие прогнозы выкладывают на сайте https://lsmuni.lt.

В новом исследовании ученые оценили, сколько человек может заразиться в день после того как 16 апреля были изменены условия карантина. Оценили три сценария (см. 1 пример):

LSMU mokslininkų prognozės.

Если бы продолжался жесткий карантин (синяя точечная линия). Возможный рост числа зараженных из-за смягчения условий (желтая линия), если оценить вероятность появления нескольких очагов в Литве.

Возможный рост числа заболевших, если предположить, что карантин будет таким же по эффективности, как в Беларуси (красная точечная линия).

С учетом новейших данных ученые отмечают, что прежний прогноз не меняется – в Литве эпидемиологическая ситуация стабильная. Согласно прогнозам, даже в случае со смягчением карантина количество новых зараженных будет небольшим (желтая линия 1 пример). Данные ученых показывают, что однодневный скачок, когда за день установили 110 новых случаев, нормализуется и со временем, после того как пройдет вероятность 35–40 новых случаев в день, количество заболевших начнет снижаться.

Если бы в Литве карантин был таким, как в Беларуси (красная точечная линия 1 пример), то в день было бы по 110–190 новых случаев.

LSMU mokslininkų prognozės.

Оценивая ход эпидемии, наши ученые сравнили Литву с другими соседними странами, оценили эпидемиологическое положение в этих странах, худший и лучший сценарии. Оценили и то, на какой стадии находятся другие страны. Позже анализ позволит оценить, когда люди смогут ездить в другие страны.

Исследователи сравнили, как эпидемия развивается в Литве с учетом сценариев других стран. Отмечено, что шведский случай в Литве обернулся бы сложной ситуацией – у нас было бы 4000 больных и около 420 случаев смерти от COVID-19.

LSMU mokslininkų prognozės.

Составленные учеными графики (3 и 4 пример) позволяют сравнить успех управления инфекцией. Прогнозы показывают, что в Литве при польском или латышском сценарии, количество смертей было бы немного ниже. В случае эстонского сценария, ситуация была бы намного хуже (сравнивали страны на похожей эпидемиологической стадии).