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Ученые Вильнюсского университета прогнозируют, что количество заболеваний COVID-19 достигнет пика в декабре, также прогнозируют, что количество смертей будет небольшим.
Прогноз ученых: когда в Литве будет пик заболеваний COVID-19 - по 900 случаев в неделю
© Zuma Press / Scanpix

В соответствии с прогнозами ученых, суммарное количество смертей от коронавируса до конца января 2021 года составит 113. Сейчас в Литве зарегистрированы 103 смерти от COVID-19.

В соответствии с прогнозами пик недельных заболеваний придется на начало декабря и составит 900 случаев.

Позже количество новых заболеваний, в соответствии с прогнозами, должно пойти на убыль, а в конце января достигнуть нынешних показателей.

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По данным на 9 октября, в краткосрочном периоде к 13 октября нынешнее количество заболевших (5758) увеличится до 6300. Также прогнозируют, что количество больных к 13 октября увеличится до 3300 (сейчас больных 2911).

Этот прогноз был сделан с учетом того, что никаких новых ограничений за это время не будет.

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