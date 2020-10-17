Прогноз ученого: если один показатель не изменится, Рождество будет украдено

"В четверг снова был побит рекорд заболеваемости COVID–19 – 255. Сколько он продержится, увидим, но могу поспорить, что он будет побит", – прогнозировал он 16 октября и объяснил свой прогноз.

"Этому есть несколько причин. Одну хочу показать – появляется все больше невыясненных случаев заражения. В таблице вы видите, сколько случаев было установлено за последних три дня и сколько случаев отследили, а сколько - нет. Итак с 8 по 14 октября зафиксировали 1022 новых случаев COVID–19.

287 из них выяснить не удалось, это 28%. Есть тенденция роста количества таких случаев. Если 8–9 октября их было 21%, то 13–14 октября уже 26–29%", – сказал профессор.

Он сказал, что когда растет количество случаев, которые не удается отследить, ситуация становится неконтролируемой.

"Коротко говоря, если мы не выясняем путь заражения, мы не можем контролировать распространение инфекции, а это значит, что вирус спокойно распространяется", – писал Станкунас.

По его словам, если этот процент не удастся снизить, то "придет Гринч и похитит наше Рождество".

"Все страны, которые успешно справились с COVID–19 отличались низким процентом неотслеженных случаев. Например, в Новой Зеландии это было всего 5%", – писал профессор.