Утром будет 7-11, в Жемайтии местами до 6 градусов тепла. Только на косе будет теплее - 13-15 градусов. Днем изредка будет выглядывать солнце, однако местами все же пройдут дожди. Северный, северо-восточный ветер усилится до 5-10 м/с. Воздух во многих районах прогреется до 16-19, на западе до 20-21 градуса тепла.
В среду к Литве направится новая партия облаков. Ночью дожди пойдут на юге и на востоке страны, а днем охватят почти всю страну. Будет дуть северо-восточный, восточной стороны. Ночью будет 10-15, днем воздух прогреется до 19-24 градусов.
Дождевые облака не уйдут из Литвы и в четверг. Днем больше всего облаков соберется на западе страны. Ночью будет 11-16, а днем 17-22 градусов тепла.
В выходные будет тепло, но сыро.
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