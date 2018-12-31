Об этом рассказал синоптик Витаутас Сакалаускас в передаче "День на DELFI". Он предупредил, что в новогоднюю ночь осторожными должны быть и водители, и пешеходы.
"Снега в Литве почти не осталось, он лежит только в восточных районах. Снег в Литву принес циклон, но он уже удаляется, унося с собой снег, – рассказал синоптик. – Хотя погода этим вечером будет праздничной: будет спокойно, без особых осадков, ожидается несильный ветер, понемногу будет холодать - после полуночи во многих районах будет от 0 до -4 градусов".
После полуночи начнутся неприятные сюрпризы. "Погода изменится, Новый год станет тем порогом, за которым ожидаются перемены, – сказал Сакалаускас. – Около 12, может чуть после 12 часов, в Западной Литве и в некоторых северных районах ожидаются осадки".
По словам синоптика, на взморье ожидаются осадки, на остальной части территории Литвы пойдет снег. К утру усилится ветер, во вторник утром порывы могут достигать 15-20 м/с.
Сакалаускас сказал, что в Вильнюсе снег пойдет утром, в некоторых районах ожидается метель, гололед. Во вторник на большей части территории Литвы будет плюсовая температура.
По данным синоптика, в новом году погода напомнит осеннюю, поскольку 1 января снег смоет дождь. "Дождь будет идти на большей части территории страны", – сказал синоптик.
Сакалаускас предупредил, что на взморье ожидается сильный ветер, поэтому жители должны закрепить вещи на улице и на балконах. Из-за переменчивой погоды ожидается гололед, поэтому внимательны должны быть и водители и пешеходы.
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