Прогноз синоптиков сбывается: в Литве идут ливневые дожди

Пресс-секретарь Grindа Эгидиюс Степонавичюс сказал, что сегодня перед обедом было остановлено движение на ул. Т.Нарбуто и Гележинё Вилко под кольцом Тысячелетия.
"В этих местах движение направляли в объезд. На ул. Т.Нарбуто ехавших со стороны проспекта Лайсвес направляли на ул. Селю, а со стороны проспекта Конституциёс – по Стирню. Это длилось не больше 10 минут. Поскольку рабочие следят за ситуацией, они сняли решетки, помогли воде быстрее стечь в колодцы, после этого движение было восстановлено", – сказал Степонавичюс.
По его словам Grindа, под кольцом Тысячелетия движение пока не возобновлено.
"Пока серьезных инцидентов в Вильнюсе не было", – сказал Степонавичюс.
Напомним, что синоптики прогнозировали что в среду в Литве пройдут сильные дожди.
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