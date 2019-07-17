В среду вечером в Таураге прошел сильный ливень.
Tauragę užklupo liūtis
© Kultūros paveldo centras

По данным портала kurjeris.lt , в городе были затоплены улицы.

Немало воды во время ливня скопилось в низких местах и углублениях, автомобили с трудом проезжали эти места.

Во время ливня дул северо-восточный, северный ветер. На взморье порывы ветра достигали 15 м/с. Ветер усиливался и во время грозы.

Tauragę užklupo liūtis
Tauragę užklupo liūtis
© Kultūros paveldo centras

Общество

Tauragę užklupo liūtis Tauragę užklupo liūtis

Прогноз синоптиков сбылся – в Таураге ливень затопил улицы

В среду вечером в Таураге прошел сильный ливень.

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