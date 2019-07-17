Прогноз синоптиков сбылся – в Таураге ливень затопил улицы

По данным портала kurjeris.lt , в городе были затоплены улицы.

Немало воды во время ливня скопилось в низких местах и углублениях, автомобили с трудом проезжали эти места.

Во время ливня дул северо-восточный, северный ветер. На взморье порывы ветра достигали 15 м/с. Ветер усиливался и во время грозы.