По данным портала kurjeris.lt , в городе были затоплены улицы.
Немало воды во время ливня скопилось в низких местах и углублениях, автомобили с трудом проезжали эти места.
Во время ливня дул северо-восточный, северный ветер. На взморье порывы ветра достигали 15 м/с. Ветер усиливался и во время грозы.
Прогноз синоптиков сбылся – в Таураге ливень затопил улицы
В среду вечером в Таураге прошел сильный ливень.
Армия Литвы объявила о покупке судна по ликвидации загрязнений стоимостью 40 млн евро (3)
Вооруженные силы (ВС) Литвы объявили конкурс на...
Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (18)
Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...
Ночью в Литве наблюдали частичное лунное затмение (2)
Минувшей ночью в Литве можно было наблюдать частичное...
TOP новостей
Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (157)
Во всей Европе понемногу меняется демографическая...
Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия (7)
Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...
Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (27)
В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...
Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (18)
Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...
Галина Тимченко: работа журналиста всегда будет связана с угрозами - иначе это не журналистика Специально для DELFI (18)
10-11 июля в Лондоне завершилась первая Глобальная...