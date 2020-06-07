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Синоптики не ошиблись. В воскресенье в Литве поднялся сильный ветер, пошли ливневые дожди. До полуночи в основном на юге и на востоке страны будут идти сильные дожди. В социальных сетях жители уже сейчас делятся фотографиями последствий такой стихии.
В группе на фейсбуке Orų entuziastai можно найти много фотографий и видео из разных городов Литвы, члены группы делятся реальной ситуацией из разных мест. В одних регионах идут ливни, в других никакого дождя нет.
В Вилкавишкском районе прошел сильный град.
Редакция издания Alio, Raseiniai поделилось видео.
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