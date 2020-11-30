Прогноз синоптиков: ожидается снег и небольшой мороз

В первый день календарной зимы погоду обусловит антициклон. Ночью осадки выпадут еще во многих районах, но их будет меньше. Днем снег возможен разве что местами на севере страны, у моря ожидается морось. Прогнозируют гололед. Будет на 1 градус холоднее, чем в понедельник. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В среду будет облачно, но вероятность осадков минимальная. Гололед возможен лишь местами. Утром будет 2–7 градусов тепла, на Куршской косе 0 градусов. Днем на всей территории Литвы будет чуть ниже нуля, у моря 1 градус тепла.
В четверг осадков не ожидается, но и прояснений не будет. Местами будет скользко, гололед. Ночью 3–8 градусов мороза, на косе около 0, днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В пятницу погода изменится. Циклон принесет влажность, местами прогнозируют осадки, гололед. Будет дуть порывистый ветер, скорость ветра местами будет достигать 15–18 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет 0–4 градуса тепла.
Похоже, что в первые выходные зимы у нас будет тепло, воздух прогреется до 5-10 градусов.
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