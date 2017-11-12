В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, 2–3 градуса тепла. Днем возможны смешанные осадки, воздух прогреется до 5 градусов.
В Шяуляй ожидается дождь. Во второй половине дня возможны прояснения. Ночью будет 2, днем около 6 градусов тепла.
На взморье 7–8 градусов тепла. Ночью и в первой половине дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. После обеда ожидаются сильные осадки.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в первой половине следующей недели будет прохладнее, по ночам заморозки. Местами пройдет небольшой снег. Во второй половине недели будет немного теплее.
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