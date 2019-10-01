Вчерашний циклон, уходящий на северо-восток еще местами прольется дождем. Будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с, на взморье – 20 м/с. Вечером ветер сменится на южный и успокоится. Днем небо заволокут тучи нового циклона, а после обеда на юго-западе пойдут дожди. До вечера дожди распространятся на большую часть территории страны. Температура воздуха составит 10–14 градусов тепла.

В Вильнюсе дождь пойдет после обеда и вечером. Температура будет колебаться в пределах 13 градусов.

В среду ожидается очередной атлантический дождливый циклон. Будет пасмурно и очень сыро. И ночью и днем будет идти дождь, местами сильный. Ветер ожидается переменного направления, средней силы. Ночь будет облачной, температура 6–11 градусов тепла. Днем Литва попадет в самую теплую зону циклона, поэтому температура во многих районах поднимется до 14–16 градусов, немного прохладнее будет лишь на северо-западе.

В четверг ночью дождь будет идти во многих районах, днем наибольшая вероятность дождя на северо-западе. Усилится ветер. Температура ночью будет 4–9, на взморье до 11 градусов, днем будет 10–14 градусов тепла.