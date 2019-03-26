Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Витаутас Сакалаускас сказал DELFI, что в некоторых районах осадки прекратились, однако в столице снег начал идти лишь ближе к вечеру. "Еще какое-то время будет идти сильный снег, а ночью осадков будет меньше, – сказал синоптик. – Ночью снег будет небольшим, но сухим, а сейчас идет мокрый снег".
По словам синоптика, тот снег, что выпал сейчас, растает, а тот, что выпадет ночью - останется. "Но завтра днем снег должен растаять, температура составит 4-6 градусов тепла", – сказал Сакалаускас. Правда, он заметил, что весеннее тепло придет еще только через несколько дней.
Снег в Каунасе:
Снег в других районах Литвы:
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