Во вторник вечером в Вильнюсе пошел снег. Утром он шел на взморье, днем в Каунасе, а к вечеру дошел до столицы. Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до утра.
© DELFI / Andrius Ufartas

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Витаутас Сакалаускас сказал DELFI, что в некоторых районах осадки прекратились, однако в столице снег начал идти лишь ближе к вечеру. "Еще какое-то время будет идти сильный снег, а ночью осадков будет меньше, – сказал синоптик. – Ночью снег будет небольшим, но сухим, а сейчас идет мокрый снег".

По словам синоптика, тот снег, что выпал сейчас, растает, а тот, что выпадет ночью - останется. "Но завтра днем снег должен растаять, температура составит 4-6 градусов тепла", – сказал Сакалаускас. Правда, он заметил, что весеннее тепло придет еще только через несколько дней.

Снег в Каунасе:

Снег в других районах Литвы:

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