Во вторник ночью небольшой снег будет идти в большинстве районов, а днем он возможен лишь местами. Температура будет такой: 3 градуса мороза будет в Биржайском, Утенском, Вильнюсском, Варенском и Алитусском округах. Около 2 градусов мороза будет в Каунасском, Расейнском, Таурагском, Паневежском, Мариямпольском, Шяуляйском и Тельшяйском округах. На взморье будет около 0.
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду ночью будет пасмурно. Только на юго-востоке возможны небольшие прояснения. Местами небольшой снег. Ночью будет 4–6 градусов, на северо-востоке 8 градусов мороза, а на юго-востоке 9–11 градусов.

В среду днем осадки почти полностью прекратятся, однако на северо-востоке все еще возможен небольшой снег. Усилится южный/юго-восточный ветер - 5–10 м/с. Температура днем также будет ниже, днем будет 1–6 градусов мороза.

В четверг вероятность осадков невелика, но уже в пятницу новый атмосферный фронт принесет снег.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Больше жителей Литвы выступают за сохранение летнего времени

Больше жителей Литвы хотели бы, чтобы после отказа...

Водителей призывают не спешить – условия на дорогах сложные (1)

Во вторник утром в Литве движение осложняет небольшой...

Прогноз: после снегопада ждет похолодание

Во вторник ночью небольшой снег будет идти в...

В Вильнюс стягивают максимальное количество техники: ситуация на дорогах сложная (13)

Снег идет почти сутки, и это стало большим испытанием...

Официальный калькулятор: какой станет ваша зарплата с начала 2019 года (32)

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

TOP новостей

Официальный калькулятор: какой станет ваша зарплата с начала 2019 года (32)

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы (14)

В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в...

Прогноз: после снегопада ждет похолодание

Во вторник ночью небольшой снег будет идти в...

Водителей призывают не спешить – условия на дорогах сложные (1)

Во вторник утром в Литве движение осложняет небольшой...

Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (396)

Российский журналист Константин Эггерт получил...