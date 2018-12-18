Прогноз: после снегопада ждет похолодание

В среду ночью будет пасмурно. Только на юго-востоке возможны небольшие прояснения. Местами небольшой снег. Ночью будет 4–6 градусов, на северо-востоке 8 градусов мороза, а на юго-востоке 9–11 градусов.
В среду днем осадки почти полностью прекратятся, однако на северо-востоке все еще возможен небольшой снег. Усилится южный/юго-восточный ветер - 5–10 м/с. Температура днем также будет ниже, днем будет 1–6 градусов мороза.
В четверг вероятность осадков невелика, но уже в пятницу новый атмосферный фронт принесет снег.
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