Прогноз погоды на Рождество: давно не было таких холодов

На сайте Gismeteo.lt сказано, что в декабре в Литве будет по-настоящему зимняя погода – 21 декабря будет 22 градуса мороза, а 22–23 декабря будет 18 и 17 градусов ниже нуля.

Римкус посоветовал, не возлагать больших надежд на то, что такой прогноз сбудется.

"Не бывает надежных прогнозов больше чем на 10 дней. Можно, что хочешь посчитать, но не стоит на эти данные полагаться. Модели прогнозов составляют на неограниченное время, но чем дальше, тем менее надежен прогноз. Поэтому не стоит доверять прогнозам, составленным больше чем на 10 дней вперед", - сказал Римкус.

Он сказал, что даже, когда речь идет о прогнозах на 10 дней вперед, то на самом деле надежным может быть прогноз не больше, чем на неделю.

"Тут много вопросов, но пока на такое долгое время надежный прогноз еще никто не составлял", - заметил специалист.