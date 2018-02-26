Заведующий отделом климатологии Литовской гидрометеорологической службы Донатаса Валюкас сказал, что пока придется вооружиться терпением.



"Конечно, мы всегда хотим связать весну с календарной датой, но если посмотрим на многолетние нормы, весна практически никогда не наступает 1 марта. Чаще всего ее фиксируем тогда, когда средняя температура воздуха становится положительной. Тогда подходит к концу климатологическая зима и начинается климатологическая весна", – сказал Валюкас.

По его словам, наступление климатологической весны еще не означает, что в Литве придет солнце и тепло. Март - это чаще всего переходный месяц, в марте бывает и мокрый снег, и похолодание. Таким, по его словам, март будет и в этом году.

"На взморье, наверное, весна придет раньше, но по нынешним данным, март будет на 0,5-1 градус холоднее обычной. Если обычная среднемесячная температура в марте бывала +0,4, то сейчас прогнозируют около -0,5 градусов мороза. Слово весна настраивает нас на оптимистический лад, позитивно, но раннюю весну рассмотреть непросто. Ранняя весна - когда температура держится чуть выше нуля, а когда она бывает выше 5 градусов тепла, начинается вегетация растений (это первая декада апреля). Март - переменчивый месяц, в марте может быть и снег, мокрый снег, дождь", – рассказал специалист.

По его словам, сначала весна наступает в западной части Литвы – примерно 6 марта, а потом уже, где-то с 15 марта температура поднимается и на остальной территории страны.

Но есть и хорошие новости. Согласно нынешним прогнозам, апрель и май в Литве будут близки многолетним нормам.

"Долгосрочный прогноз подтверждается где-то на 50%, но он показывает, что оставшаяся часть весны будет близка норме. В апреле средняя температура у нас 6,7 градусов тепла, а в мае - 12,4 градусов. Чего-то похожего мы ждем и в этом году", – сказал собеседник.

Что касается осадков, то тут, по словам климатолога, также не должно быть особых отклонений.

Но весны придется подождать, по словам Валюкаса, морозы в Литве задержатся.

"До начала календарной весны у нас наблюдаются арктические морозы, осадков будет немного. Снег будет идти, но незначительное количество. Поэтому в ближайшую неделю будет холодно", – заметил климатолог.

Однако он напомнил, что из-за глобального потепления, наблюдаются резкие смены температуры, поэтому даже в апреле и мае может фиксироваться как аномальная жара, так и нехарактерное понижение температуры.

Климатолог также не исключает, что в этом году, как и в прошлом, Пасха может быть снежной: "Каждый год чем-то отличается. Но общая тенденция такова, что глобальное потепление приносит экстремальные явления и вероятность смены погоды. К примеру, как на Пасху в прошлом году. Такая вероятность есть и сейчас, она сохранится и в будущем. Однако сделать точный прогноз просто невозможно. Можно лишь сказать, что контрасты точно будут".