Несмотря на то, что зима из Литвы пока уходить не собирается, уже наступили последние дни календарной зимы. Однако климатологи говорят, что настоящей весны еще придется подождать. По их словам, это не самое плохое, что нас ждет, поскольку, к примеру, в дельте Немана прогнозируют серьезное наводнение.
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Заведующий отделом климатологии Литовской гидрометеорологической службы Донатаса Валюкас сказал, что пока придется вооружиться терпением.

"Конечно, мы всегда хотим связать весну с календарной датой, но если посмотрим на многолетние нормы, весна практически никогда не наступает 1 марта. Чаще всего ее фиксируем тогда, когда средняя температура воздуха становится положительной. Тогда подходит к концу климатологическая зима и начинается климатологическая весна", – сказал Валюкас.

По его словам, наступление климатологической весны еще не означает, что в Литве придет солнце и тепло. Март - это чаще всего переходный месяц, в марте бывает и мокрый снег, и похолодание. Таким, по его словам, март будет и в этом году.

"На взморье, наверное, весна придет раньше, но по нынешним данным, март будет на 0,5-1 градус холоднее обычной. Если обычная среднемесячная температура в марте бывала +0,4, то сейчас прогнозируют около -0,5 градусов мороза. Слово весна настраивает нас на оптимистический лад, позитивно, но раннюю весну рассмотреть непросто. Ранняя весна - когда температура держится чуть выше нуля, а когда она бывает выше 5 градусов тепла, начинается вегетация растений (это первая декада апреля). Март - переменчивый месяц, в марте может быть и снег, мокрый снег, дождь", – рассказал специалист.

По его словам, сначала весна наступает в западной части Литвы – примерно 6 марта, а потом уже, где-то с 15 марта температура поднимается и на остальной территории страны.

Но есть и хорошие новости. Согласно нынешним прогнозам, апрель и май в Литве будут близки многолетним нормам.

"Долгосрочный прогноз подтверждается где-то на 50%, но он показывает, что оставшаяся часть весны будет близка норме. В апреле средняя температура у нас 6,7 градусов тепла, а в мае - 12,4 градусов. Чего-то похожего мы ждем и в этом году", – сказал собеседник.

Что касается осадков, то тут, по словам климатолога, также не должно быть особых отклонений.

Но весны придется подождать, по словам Валюкаса, морозы в Литве задержатся.

"До начала календарной весны у нас наблюдаются арктические морозы, осадков будет немного. Снег будет идти, но незначительное количество. Поэтому в ближайшую неделю будет холодно", – заметил климатолог.

Однако он напомнил, что из-за глобального потепления, наблюдаются резкие смены температуры, поэтому даже в апреле и мае может фиксироваться как аномальная жара, так и нехарактерное понижение температуры.

Климатолог также не исключает, что в этом году, как и в прошлом, Пасха может быть снежной: "Каждый год чем-то отличается. Но общая тенденция такова, что глобальное потепление приносит экстремальные явления и вероятность смены погоды. К примеру, как на Пасху в прошлом году. Такая вероятность есть и сейчас, она сохранится и в будущем. Однако сделать точный прогноз просто невозможно. Можно лишь сказать, что контрасты точно будут".

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