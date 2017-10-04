Антициклон, благодаря которому в конце сентября потеплело, ушел, уступив место атлантическому циклону, принесшему дождливую и ветреную погоду. Температура воздуха не будет низкой, но из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже, ночью заморозков не прогнозируют.

В выходные осадки прекратятся на большей части территории страны, за исключением западной, где дождевые облака будут частыми гостями. Ветер в выходные стихнет, температура воздух останется прежней: ночью 5–9, на взморье 10–11 градусов, днем 11–13 градусов.

В соответствии с нынешней моделью прогнозов, в октябре ожидаются осадки, особенно часто дожди будут идти на западе страны, температура будет ниже обычной. Этот октябрь немногим будет отличаться от октября прошлого года, тогда было пасмурно, холодно и сыро. В этом году октябрь прогнозируют также дождливым, холодным и серым.

Теплее будет в первой половине месяца, а во второй, особенно по мере приближения ноября, похолодает, ожидаются смешанные осадки, ночи станут холоднее, возможны заморозки. Однако не все дни будут дождливыми, время от времени ожидаются прояснения.