Если декабрь уже удивил вас положительной температурой и осадками, то сюрприз преподнесет и первый месяц 2020 года. Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что январь будет намного теплее, чем обычно.
© DELFI / Andrius Ufartas

Первые две декады декабря в этом году были продолжением теплого периода.

18 декабря в Мариямполе был побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 11,1°C, но до рекорда, установленного 19 декабря 1882 года в Друскининкай не хватило нескольких градусов (+15,6°C).

Согласно прогнозам, во второй половине января температура в Литве будет на 1°C выше нормы.

Кроме того, весь январь будет на 1°C теплее нормы, которая составляет -3,2°C.

Метеорологи сообщают, что количество осадков будет обычным для января. Пока, согласно прогнозам, январь ожидается теплее нормы.

С 1961 года самый теплый январь был в Литве в 1989 году, когда средняя температура составила 1,9°C, а также в 1983 году, когда температура была 1,4°C и в 2007 - соответственно 1,2°C.

Метеорологи напоминают и о самых холодных первых месяцах года: в 1987 году средняя температура в январе была -15,1°C, в 1985 -11,4°C и в 1963 -11,2°C.

Самая низкая температура в январе была зафиксирована 17 января 1940 года в Варене -40,5°C, а самая высокая - 10 января 2007 года (+12,6°C).

Общество

Прогноз погоды на месяц: январь удивит не меньше, чем декабрь (3)

Если декабрь уже удивил вас положительной температурой...

Доставка БМП Boxer в Литву снова запаздывает из-за обнаруженных недостатков (24)

Доставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Boxer ,...

СМИ: строящие стадион в Каунасе турки начали забастовку (1)

Турецкие рабочие, которые строят в Каунасе стадион им....

Alkoholis

Праздники в Литве были впечатляющими: есть чем поделиться и полиции и врачам (11)

В сводках полиции за праздничные дни содержится...

Бывшему директору Impuls предъявлены обвинения в деле о смерти 7-летнего ребенка в бассейне (3)

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры составила...

TOP новостей

Президент Литвы подписал бюджет на 2020 год (75)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу подписал...

Прогноз погоды на месяц: январь удивит не меньше, чем декабрь (3)

Если декабрь уже удивил вас положительной температурой...

Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje Kainos Vilniaus Kalėdų mugėje

Посетителя рождественского городка в Вильнюсе поразили цены: отдали бы вы 40 евро за пряничный домик? (87)

Праздничным настроением заразились не только дома...

Приближается самая кровавая ночь в году – другой такой не бывает (47)

1 января – самый кровавый день в году. Об этом...

Перемены не за горами: работодатели вынуждены будут сокращать время работы (36)

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...