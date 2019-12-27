Первые две декады декабря в этом году были продолжением теплого периода.

18 декабря в Мариямполе был побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 11,1°C, но до рекорда, установленного 19 декабря 1882 года в Друскининкай не хватило нескольких градусов (+15,6°C).

Согласно прогнозам, во второй половине января температура в Литве будет на 1°C выше нормы.

Кроме того, весь январь будет на 1°C теплее нормы, которая составляет -3,2°C.

Метеорологи сообщают, что количество осадков будет обычным для января. Пока, согласно прогнозам, январь ожидается теплее нормы.

С 1961 года самый теплый январь был в Литве в 1989 году, когда средняя температура составила 1,9°C, а также в 1983 году, когда температура была 1,4°C и в 2007 - соответственно 1,2°C.

Метеорологи напоминают и о самых холодных первых месяцах года: в 1987 году средняя температура в январе была -15,1°C, в 1985 -11,4°C и в 1963 -11,2°C.

Самая низкая температура в январе была зафиксирована 17 января 1940 года в Варене -40,5°C, а самая высокая - 10 января 2007 года (+12,6°C).