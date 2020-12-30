По ее словам, первая декада в декабре была необычайно сухой, выпало всего 8% стандартного для этого периода количества осадков, однако температура воздуха была близкой многолетней.

"Вторая декада была необычно теплой (на 3,3°C выше средней многолетней нормы), но по-прежнему осадков было немного (49% многолетней нормы). Третья декада месяца будет на 1–2°C градуса теплее обычного, осадков фиксируют также немного.

В этом году средняя температура воздуха в январе-ноябре составляет 10,0°C,это на 2,3 градуса выше нормы (средние данные за 1981-2010 гг). Если в декабре средняя температура будет хотя бы на несколько градусов выше нормы (-1,9°C), то этот год в Литве будет самым теплым с 1961 г., теплее на 2–3°C! 2019 г. был теплее нормы на 1,9°C, а 2015 г. - на 1,4°C", - сказала климатолог.

По ее словам, согласно данным на 28 декабря 2020 г. во второй половине января будет на 0,5°C холоднее средней многолетней нормы.

"Если говорить обо всем январе, то температура должна быть близка средней многолетней (-3,2°C). Предполагается, что количество осадков в январе не будет аномальным (51 мм)", - заметила Мачюлите.