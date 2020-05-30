Прогноз погоды на лето: зимы не было, и лето будет другим

И доцент Кафедры Гидрологии и климатологии ВУ Гинтаутас Станкунавичюс и этнолог профессор Либертас Климка утверждают, что аномальной жары этим летом не будет. Ожидается типичное литовское лето с переменчивой погодой и осадками.

"Прошлое лето было аномально жарким. Взять хотя бы июнь, когда в начале месяца был установлен рекорд - 36 градусов, такого в июне раньше не было", – сказал Станкунавичюс.

По его словам, сухая и жаркая погода не нравится не только людям, но и растениям.

Собеседник заметил, что в мире есть несколько центров, которые делают долгосрочные прогнозы.

"Июнь в странах Балтии и у северных наших соседей прогнозируют более дождливым, а июль у нас будет дождливее, чем предполагает норма", – заметил Станкунавичюс.

Он рассказал, что если взглянуть на данные всех центров, можно сделать вывод, что температура этим летом будет близка к норме, например, в июле это средняя температура в районе 18 градусов тепла.

"Конечно, в этом году значительно повлияло и отсутствие зимы. Обычно земля прогревалась в первой декаде мая", – сказал ученый.

Профессор Климка рассказал о своих наблюдениях.

"Насколько помню свои заметки, лето будет переменчивым. Это значит, что будут и теплые и холодные дни, и сильный ветер", - сказал этнолог.

"Жарко не должно быть. Народная мудрость показывает, что будет переменчивая погода – на смену теплу, будет приходить прохлада, и наоборот. На этот раз кажется, такой засухи, как в прошлом году, не будет", – обобщил Климка.