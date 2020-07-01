Прогноз погоды на июль: будет тепло, в первой половине месяца ждут неприятные сюрпризы

По словам синоптиков, во второй половине месяца осадков будет обычное количество, поэтому, вероятно, большая часть осадков выпадет в первой его половине.
Весна этого года была необычной: теплые декады сменялись холодными, влажные - сухими.
Первые декады июня были теплыми (на 0,2 и 4,8°C теплее), а в первой декаде выпали еще и в два раза больше осадков.
Во второй декаде осадков было меньше и были они неравномерными - на части Литвы выпала всего треть осадков, а в некоторых местах (на западе и на юго-востоке) больше обычного. Экстремальным количество осадков было и в третьей декаде.
Согласно прогнозам, вторая половина июля будет на 1°C теплее обычного. Весь месяц температура также будет на 1°C теплее нормы (норма 17,9°C).
Во второй половине месяца количество осадков будет близким многолетнему, а за весь месяц выпадет на 30% больше осадков, чем обычно.
Можно сказать, что в июле особых перемен не ожидается - ни температурных, ни в плане осадков, поэтому месяц будет обычным для среднестатистического июля.
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