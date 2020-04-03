Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

"Суммарное количество смертей: 208", – говорится в слайде прогноза, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот слайд был представлен как "реальный сценарий".
Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезоне 2018-2019 года от гриппа скончались 26 жителей Литвы.
Согласно пессимистичному сценарию вирус может унести жизни 247 жителей страны.
Согласно представленному сценарию, больше всего болеющих в Литве может быть в конце апреля-начале мая.
"Должно быть начало мая, когда количество болеющих будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной", – завил на пресс-конференции Р. Лейпус.
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