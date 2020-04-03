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Ученые Вильнюсского университета опубликовали прогноз, согласно которому в Литве от коронавируса могут умереть около 200 человек, однако распространение вируса будет зависеть от использования защитных средств.
Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек
© LRV

"Суммарное количество смертей: 208", – говорится в слайде прогноза, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот слайд был представлен как "реальный сценарий".

Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезоне 2018-2019 года от гриппа скончались 26 жителей Литвы.

Согласно пессимистичному сценарию вирус может унести жизни 247 жителей страны.

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Согласно представленному сценарию, больше всего болеющих в Литве может быть в конце апреля-начале мая.

"Должно быть начало мая, когда количество болеющих будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной", – завил на пресс-конференции Р. Лейпус.

Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек
© DELFI / Josvydas Elinskas
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