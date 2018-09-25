В передаче DELFI Diena на DELFI TV синоптик сказала, что уже пора начаться осени. Но она заметила, что в Литву пришло не только похолодание, но и сильный ветер.
"Хочу предупредить, что жители взморья уже с утра ощутят ветер - 15-20 м/с, днем до 27 м/с", – предупредила синоптик.
"28 м/с - это стихийное явление, очень сильный ветер", – сказала она.
Синоптик подчеркнула, что грядут перемены: небо становится ясным, давление поднимается.
"Холодный воздух вызывает повышение давления. Над Балтийским морем холодный воздух. На высоте 1,5 км ниже 0", – сказала Марцинонене.
По ее словам, ночью будет до -3 градусов.
"Утром гололеда не будет, но со стекол машин придется счищать лед", – сказала синоптик. Она заметила, что растения на улице ждут неприятности.
"Утром заморозки, днем – ветер и дождь. Следующей ночью будет немного теплее, уже без заморозков, но ветрено, дождливо, так что останется от этих цветочков?", – сказала она.
На следующей неделе, по словам Марцинонене, ждут прояснения. "Только ночи станут ясными, снова температура упадет до минусовой", – заметила она.
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