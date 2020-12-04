Прогноз на выходные: вернется осенняя погода

В пятницу будет ощущаться влияние циклона. Будет пасмурно, мрачно и сыро, местами прогнозируют небольшие осадки. В основном дождь и морось. Утром местами гололед. Температура составит 0–4 градуса тепла.

В субботу по-прежнему будет сыро и тепло. Будет облачно. Ожидается моросящий дождь. Ночью чуть выше нуля, небольшие заморозки могут быть разве что на востоке страны. Днем воздух прогреется до 3–8 градусов тепла.

Тепло будет и в воскресенье. Ночью ожидается 0–5 градусов тепла, днем 2–7 градусов тепла. Будет облачно и сыро, но особых осадков не ожидается.

В понедельник усилится антициклон: будет понемногу подниматься давление, воздух станет суше, поэтому ожидаются прояснения, вероятность осадков будет близка 0. Ночью 0–5 градусов мороза, в низких сырых местах ожидается гололед. Днем будет от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла на взморье. По-прежнему будет дуть холодный ветер.

Во вторник в Литве без осадков, облака еще больше рассеются, однако придет холодный воздух. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем около 0 или чуть ниже нуля. Из-за холодного ветра температура будет казаться еще ниже.