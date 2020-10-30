Прогноз на выходные: ожидается похолодание

В выходные давление будет повышаться. Небо постепенно прояснится. Значительно увеличится разница между дневной и ночной температурой. В субботу будет облачно с небольшими прояснениями в основном на западе страны. Ночью на востоке местами возможны дожди.

Во второй половине ночи и утром на востоке и на севере местами ожидается густой туман. Днем без особых осадков. Ночью будет 2-7, местами заморозки до 0-3 градусов, днем будет 8-11 градусов тепла.

В воскресенье будет без осадков. Ночью ожидается туман, днем его развеет восточный ветер. Ночью будет 2-7, местами до 0-3 градусов тепла, днем будет 8-12 градусов тепла.

В понедельник без особых осадков. Время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце. Ночью будет 2-7 градусов, на востоке возможны заморозки, днем будет 9-12 градусов тепла.