Прогноз на выходные: хорошей погода будет только в один из дней

В ночь на субботу будет облачно с прояснениями, небольшие дожди пройдут на западе. Ночью будет 11-14, у моря 15-16 градусов. Днем над страной пройдет атмосферный фронт, пойдут дожди. Сначала осадки ожидаются на взморье, потом медленно распространятся на востоке страны. На востоке дождь ожидается вечером, поэтому там почти весь день ожидается без осадков. Воздух прогреется до 20-22, местами до 23 градусов.

В воскресенье в первой половине ночи основной массив облаков сместится на восток. Температура опустится до 9-14 градусов. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Температура поднимется всего до 15-20 градусов.

В понедельник осадков будет меньше, дожди пройдут лишь местами, наибольшая вероятность осадков - на западе. Днем усилится юго-западный ветер. Ночью будет 7-12, на взморье 13-14 градусов тепла. Днем 16-18, местами до 19-20 градусов.

Во вторник особых перемен не ожидается. Лишь местами возможен небольшой дождь, в основном осадков не ожидается. Ночью 7-12, у моря 14, а днем 16-21 градус тепла.