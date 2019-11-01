В ночь на субботу дождь пройдет лишь местами. С полудня дожди пойдут на западе страны, дождевые облака быстро достигнут других районов. Днем ветер усилится и на взморье порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем от 5 до 9 градусов тепла.

В ночь на воскресенье и днем во многих районах будут идти дожди. Будет дуть сильный ветер. Температура ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 8–12 градусов выше нуля.