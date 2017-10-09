Однако, согласно прогнозам, вскоре ситуация изменится и станет, как в Западной Европе, где работники старшего возраста гораздо проще вливаются в рынок труда.

Кроме того, будет усиливаться тенденция, связанная с переквалификацией - люди будут менять профессию.

В апреле на портале CV Market провели опрос пользователей. Его результаты – красноречивы: 86% респондентов считают, что людям старше 40 лет работу найти труднее, чем молодежи.

16% из 826 участников опроса указали, что виной тому слишком высокая квалификация работников старшего возраста. Большинству работодателей, по их мнению, это не нужно.

15% участников опроса считают, что директора и коллективы большинства компаний молодые, поэтому и не хотят принимать на работу людей старшего возраста. 15% указали, что отбор персонала проводят молодые работники, поэтому они отклоняют резюме работников старшего возраста.

И лишь 14% участников опроса не считали, что людям старшего возраста найти работу труднее, чем молодежи.

Представитель портала Раймонда Татрелите сказала, что большинство работодателей на самом деле выбирает работников младше 45 лет. Причина тому - убеждение, что молодые люди быстрее адаптируются, учатся новому, владеют английским и пользуются компьютерами.

Но есть и исключения. По словам Татарелите, работников старшего возраста склонны принимать тогда, когда нужны работники со стажем. Также дискриминация по возрастному признаку реже наблюдается в секторе строительства, инженерии.

В последнее время работников старшего возраста стали чаще искать в сфере обслуживания - консультантов, продавцов. "По словам работодателей, им покупатели больше доверяют", - заметила специалист.

"Люди старшего возраста обычно хотят получать большую зарплату, поскольку у них есть стаж, они надеются, что он что-то значит. Но если ищут работу в сфере, которая не связана с прежней работой, конечно, зарплата будет стартовать с самой низкой", – заметила Татарелите.

Представитель компании AIMS International Lietuva, которая занимается поиском руководителей, Шарунас Дибурис сказал, что на должности руководителя низшего и среднего звена работник старший возраст - это минус.

"Молодые руководители не хотят, чтобы у них в подчинении были люди старшего возраста, с этим я, наверное, согласен", – комментирует результаты опроса специалист.

Он напомнил, что официально дискриминация по возрастному признаку - это нарушение закона, но в реальности все это существует. Правда, в силу логических причин.

"Если, скажем, компания производственная, которая работает с продажами, с Западной Европой, Скандинавией, там 40-летних и людей старшего возраста ценят, поскольку там переговоры также ведут люди старшего возраста", – заметил Дибурис.

Иная ситуация в сфере высшего звена. В последнее время наблюдается тенденция, согласно которой старший возраст руководителя - не недостаток, а достоинство.

По словам Дибуриса, в компании, где работники старшего возраста приход молодого руководителя может разбалансировать коллектив, поскольку молодым людям часто не хватает опыта общения с людьми старшего возраста.

Также руководители старшего возраста более спокойны – они не склонны принимать поспешные решения. Кроме того, такие работники ценятся в компаниях, работающих с компаниями стран бывшего СССР, поскольку владеют русским языком, а молодежь его уже не знает.

Дибурис считает, что в ближайшее время как в Литве, так и во всем регионе людей старшего возраста будут все больше вовлекать в рынок труда, как это происходит в Западной Европе.

Он заметил, что в некоторых сферах, например, ИТ уже наблюдается процесс появления среднего звена (работников 40 лет и старше). Это происходит потому, что спрос в данной сфере превышает предложение. Это может вызвать волну переквалификации – люди начнут менять свою специальность.

Партнер компании Alliance for recruitment Витянис Шидлаускас заметил, что людям старшего возраста найти работу могут мешать несколько моментов. Во-первых, незнание английского языка. Кроме того, им важно уметь правильно искать работу.

Он заметил, что люди старшего возраста чаще всего общаются с потенциальными работодателями по эл. почте и телефону. Но сейчас переговоры ведутся и через социальные сети, где также размещают информацию о вакансиях.

Еще одна распространенная ошибка – устаревшие сведения о рынке труда. Когда долго работаешь в одной сфере, сложно сориентироваться, где стоит попробовать себя.

"Нужно смотреть шире, не только на название должности. Если долго не искал работу, то не знаешь,что люди с твоими знаниями делают в той или иной сфере", – сказал Шидлаускас.