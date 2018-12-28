Ученые не исключают, что снег пойдет в первые дни января 2019 г.

"В январе в Литве особых аномалий не ожидается, похолодание (до –10°C и ниже) вероятно в первой декаде января, однако особого потепления до конца месяца также не ожидается. Это создаст условия для сохранения снежного покрова или образования нового в течение ближайшего месяца – сейчас на взморье снега практически не видно, нет его и в некоторых южных районах", – сообщают ученые.

Они заметили, что Рождество в этом году было белым, а вот на Новый год снега не ожидается, в праздничную ночь прогнозируют дождь, а вот после Нового года погода изменится, прогнозируют и метели.

"Тепло и сырость будут держаться до начала Нового года. Однако со 2 января ожидается зимняя погода, будет дуть холодный ветер, местами прогнозируют метели", - прогнозируют ученые.

Напомним о погоде на ближайшие дни.

В субботу особых перемен не ожидается. Ночью во многих районах ожидаются небольшие осадки. Местами небольшой дождь при отрицательной температуре, гололед, туман. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В Вильнюсе и Утене будет около 0, в Шяуляй, Паневежисе и Каунасе 0-2, в Клайпеде 2-4 градуса тепла.

Днем также ожидаются небольшие осадки. Температура поднимется до 0-5 градусов тепла.

В воскресенье будет пасмурно и сыро. Ожидаются смешанные осадки. Температура почти не изменится.