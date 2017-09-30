«В прошлом году, насколько я помню, мы начали отопительный сезон достаточно рано - в начале октября. В позапрошлом и прошлом годах в октябре было достаточно прохладно, но в этом году ожидается, что температура воздуха будет похожа на многолетнюю норму, а это означает, что будет на несколько градусов теплее, чем в предыдущие годы», - сказал он.

И в 2016, и в 2015 годах в Вильнюсе и Каунасе отопительный сезон начался 8 октября.

«Если посмотреть на прогнозы на ближайшие недели, то средняя дневная температура в октябре ожидается выше 10 градусов. Как вы знаете, отопительный сезон начинается, когда 3 дня подряд среднесуточная температура составляет менее 10 градусов», - сказал Д. Валюкас.

На этой неделе среднесуточная температура воздуха будет составлять около 12 градусов, в то время как многолетня - 11,4 градуса, на следующей неделе — 12,1 (многолетняя - 10,5 градуса).

По прогнозам, вторая неделя октября также будет более теплой - температура достигнет 9,3 градуса, в то время как многолетняя среднесуточная составляет всего 8,2 градуса.

«Средняя температура дня в октябре составляет 7,2 градуса. В этом году она должна быть близка к многолетним нормам, возможно, даже немного превысит ее. Однако, как в позапрошлом году, так и в октябре прошлого года было холоднее обычного. В прошлом году было даже на пару градусов холоднее, так что в этом году будет теплее », - сказал Д. Валюкас.

По словам климатолога, теплее на один градус в этом году должно быть и ноябрь. Если многолетняя норма составляет 1,9 градуса, то средняя температура ноября в этом году составит около 2,9 градуса.

«Когда такая низкая температура, это не так заметно. Возможно, холод мы лучше замечаем, чем тепло, - признался синоптик.

По словам Д. Валюкаса, возможно, что и первый снег выпадет в октябре, но он не должен задержаться надолго.

«До середины декабря снег у нас не задерживается. Даже если снег и выпадет, то из-за колебаний температуры - снова придет плюс, ничего не остается. Даже в ноябре, хотя температура низкая, чаще бывает дождь со снегом, чем снег », - отмечает он.