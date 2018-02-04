Прогноз на месяц: зима попытается взять свое

Такая "карусель" стала довольно обычным явлением, поэтому в ближайшее время вновь наступят перемены, в Литву вернется мороз и снова выпадет снег.

Погода начнет менятся на выходных, уже в воскресенье, когда по стране наблюдается сильный северный, северо-восточный ветер, на улице особенно зябко. Температура будет казаться ниже, чем фиксируют термометры, поэтому стоит приговить теплую одежду.

Дальше несколько дней будет чаще выходить солнце, тем не менее, холод надолго не задержится, уже в середине месяца мороз несколько спадет.

Согласно данным синоптиков, в конце месяца вероятна более мягкая зимняя погода, что-то среднее между зимой и весной, возможны более частые осадки.

Хотя еще может похолодать, такие проявления холода в феврале встречаются довольно часто.

Так что похоже, февраль станет последним месяцем, когда зима о себе напомнит. Хотя декабрь и январь были теплее обычного и насладиться зимой можно было не так и часто, к счастью, хотя бы в начале февраля будет повод вспомнить о зиме.

Потом погода станет мягче, но спешить списывать зиму со счетов не стоит, она еще может нас удивить.

Сегодня, в воскресенье - северный, северо-восточный ветер. В Вильнюсе легкий снег, -4-2 градуса. В Каунасе -3-1. В Шяуляй без крупных осадков, -4-3 градуса. На взморье сильный ветер не смягчит облачность, -2-1 градус.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на будущей неделе зима покажет свой характер, похолодает сильнее. Местами выпадет снег. Похоже, что начало последнего зимнего месяца будет по настоящему зимним.