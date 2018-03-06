Прогноз на месяц: вторая неделя марта преподнесет неприятный сюрприз

Первые скромные признаки весны мы заметим уже совсем скоро. После солнечного и холодного начала недели в среду ожидаются перемены – прогнозируют смешанные осадки, потеплеет. В конце недели по ночам будет всего несколько градусов мороза, днем будет чуть выше нуля.

Однако после снова вернется мороз. По нынешним данным, в выходные снова похолодает. На второй неделе марта снова ожидается сильное, но кратковременное похолодание. Возможны сильные колебания температуры. Зима не желает уходить без боя.

Вторая половина месяца уже будет теплее, хотя по ночам температура будет опускаться ниже нуля, возможен снег. Март - переходный месяц, поэтому снег холод не должны удивлять.

Особенно в этом году март обещает быть холодным и избавиться от холода быстро не удастся.

Итак, первая половина марта в этом году будет скорее зимней, а уже во второй его половине весна вступит в свои права.