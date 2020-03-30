aA
В апреле обещают переменчивую погоду, таков прогноз Литовской гидрометеорологической службы. Первая половина месяца будет прохладнее обычного, а вторая – теплее.
Pražydęs žalčialunkis
Pražydęs žalčialunkis
© R. Sadausko - Kvietkevičiaus nuotr.

Согласно полученным данным, первая половина апреля будет на 0,5°C холоднее обычного. А весь апрель в целом будет на 0,5°C теплее обычного.

Обычно среднемесячная температура апреля составляет 6,7°C, количество осадков 36 мм. Обычно в середине апреля (12 апреля) среднесуточная температура бывает выше 5°C, начинается период вегетации, а с 28 апреля - выше 10°C, начало активной вегетации.

В конце зимы и в начале весны холодные периоды - нормальное явление, поэтому и в апреле они вполне вероятны.

Согласно прогнозам, количество осадков в первой половине месяца будет на 10% больше обычного, а за весь месяц - близкое норме.

Несмотря на то, что в апреле обычно идут дожди, иногда все же выпадает снег или мокрый снег.

Можно сказать, что в этом году прогнозируют обычный для Литвы апрель.

По данным метеорологов, минувшая зима в стране была самой теплой за весь период наблюдения - +2,6°C, а это на 5,6°C теплее обычного. Кроме того, за всю зиму не было перехода на 0°C, что означает начало зимы.

Похоже, и март в этом году выдался аномально теплый. Первые две декады были на 4-6°C градусов теплее обычного.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Rimi atidarė interneto parduotuvę ir pradėjo maisto pristatymą į namus A2B Food

Жители Литвы стоят за едой в виртуальных очередях, свое место в шутку продают по 20 евро (7)

После того как в Литве ужесточили правила карантина и...

Во время карантина – проблемы с похоронами: предлагают ждать до конца карантина (7)

Во время карантина ограничены все мероприятия с...

В Литве подтвердили еще 24 случая коронавируса  всего 484

Минздрав Литвы сообщил, что 30 марта в Литве подтвердили...

Самозанятым в Литве предлагают платить компенсацию и в течение двух месяцев после окончания карантина

Самозанятым в Литве предлагают платить компенсацию и...

Новейшие данные по Литве: коронавирус установили у 44 медработников  больше всего в Вильнюсе

Сейчас, согласно данным за 28 марта, в Литве...

|Maža didelių žinių kaina