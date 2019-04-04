Прогноз на месяц: апрель будет теплым и сухим

В середине марта вернулись птицы, зацвели первые весенние цветы. Однако в третьей декаде месяца выпал снег, который в соответствии с климатологическими стандартными нормами (КСН*), может выпасть в Литве до 10 апреля, хотя было зафиксировано, что в 2013 году снег в Литве выпадал и 31 мая.
Март был довольно интересным: было на 7% меньше осадков и на 4,4°C теплее чем прогнозирует КСН. А февраль этого года был седьмым самым теплым февралем с 1961 года!
В соответствии с КСН, в середине апреля (с 12) среднесуточная температура превышает 5°C и начинается вегетация, а в конце апреля (с 28) температура становится 10°C – начинается активная вегетация.
Согласно прогнозам (по данным на 26 марта), первая половина апреля будет на 1,5–2,0°C теплее обычной (КСН 6,7°C). Если брать весь апрель, то температура в среднем будет на 2°C выше средней. В конце зимы и в начале весны бывают холодные периоды, поэтому и в апреле еще может наблюдаться похолодание.
В первой половине апреля прогнозируют на 20% меньше осадков, чем обычно (КСН 36 мм). Несмотря на то, что в апреле обычно идут дожди, согласно КСН, остается вероятность снега или мокрого снега, правда, он быстро тает.
В этом году можно прогнозировать более теплый чем обычно апрель, кроме того, ожидается меньше осадков.
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