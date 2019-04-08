"Эту волну тепла в 15-16 градусов, которая сегодня была в северо-восточной части страны, придется забыть. Уже сегодня на северо-западе начнется похолодание, которое закрепится в Литве.

Эту волну холода принесет антициклон с северо-западным ветром. Ночью будет от -2 до 3 градусов тепла, но 2-3 градуса будет только на взморье. Осадков ночью будет немного, они будут смешанными – дождь, местами со снегом. Вероятно, в южных районах", – сказал синоптик Литовской гидрометеорологической службы Витаутас Сакалаускас.

Во вторник, по его словам, в Литве будет облачно, во многих районах ждут кратковременные осадки – дождь и мокрый снег.

"Больше осадков ожидается на севере страны. Ветер почти не изменится – северо-западный, западный. Тепла будет немного – 4-8 градусов, а на северо-западе до 3 градусов тепла", – сказал Сакалаускас.

Похожей погода будет и в среду: "Будет дуть северный, северо-западный ветер, ночью местами, а днем во многих районах – дождь, мокрый снег. Ночью может идти и снег. Ночью будет холодно – от -4 до 1 градуса тепла, только у моря 3 градуса тепла".

Единственная радостная весть - во второй половине недели осадки уйдут из Литвы, успокоится ветер.

"Во второй половине недели давление увеличится, формируется антициклон, осадков будет меньше. В ночь на четверг местами возможны небольшие осадки, днем осадков не прогнозируют.

Ветер немного успокоится, ночь будет холодной – от -3 до 2 градусов тепла. Днем будет 4-8 градусов тепла", – прогнозирует синоптик.

В конце недели Сакалаускас перемен не прогнозирует. В пятницу и субботу осадков не ожидается, однако погода будет малоприятной.

"Будет дуть ветер северного направления, по ночам будет от -4 до 1 градуса тепла. Днем также не будет тепло: в пятницу 4-9, в субботу 5-10 градусов выше нуля. До субботы будет прохладно", – сказал собеседник.