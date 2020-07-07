Прогноз на ближайшие дни: будет холодно, время от времени ожидаются осадки

Небольшой дождь, вероятно, пройдет на западе страны. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, местами скорость ветра достигнет 15 м/с.
В среду ночью местами на западе пройдут небольшие дожди. На остальной части территории небо станет ясным, облачность снизится. Ветер успокоится, порывы до 14 м/с возможны разве что на взморье. Ночью будет 8-13, на взморье 14 градусов.
В среду днем дождевые облака охватят всю страну. Во многих районах будут идти кратковременные дожди с грозами. Будет дуть порывистый ветер. Местами порывы составят 15-17 м/с. Днем будет 16-21 градусов тепла.
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