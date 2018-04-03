Прогноз на апрель: когда придет настоящая весна

Итак, можно вздохнуть с большим облегчением – весна вступает в свои права. Это мы почувствуем уже 4 апреля, когда воздух прогреется до 18 градусов.

Первые дни апреля были сырыми и холодными. Дождь прогнозируют и в четверг, в пятницу осадки будут еще обильнее. Итак, начало месяца будет сырым, однако потом, по имеющимся данным, осадков будет меньше.

Если в среду и четверг ожидается волна тепла, то в пятницу и субботу прогнозируют более прохладную погоду. По ночам будет чуть выше нуля, местами около 0.

Однако в воскресенье снова потеплеет и местами воздух прогреется до 18 градусов, немного прохладнее будет на море, где прогнозируют 8–10 градусов тепла.

Согласно нынешней модели, в начале следующей недели тепло немного отступит, по ночам местами ожидаются небольшие заморозки, без особых осадков. Однако к конц недели температура снова поднимется до 16–19 градусов.

В последующие недели снова ожидаются колебания температуры: будет то теплее, то холоднее, однако постепенно станет теплее. Местами по ночам будет чуть ниже нуля, но это в апреле не должно удивлять. Однако, согласно прогнозам, конец месяца будет теплее обычного, и ожидается теплая погода, в пределах 20 градусов.

В этом году весна приходит неуверенно, постепенно. Периоды теплой погоды будут сменяться временным похолоданием.

Прогноз составлен по данным gismeteo.lt.