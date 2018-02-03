Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости

В субботу ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Возможен гололед. Ветер южного направления, слабый. В окрестностях Вильнюса и Каунаса возможны прояснения. Днем будет около 1 градуса тепла. В Шяуляй небольшой снег, также 1 градус тепла. На взморье облачно, небольшой снег. Днем ожидается до 2 градусов тепла.

В воскресенье без осадков, ожидается довольно сильный северный, северо-восточный ветер, поэтому будет холодно. В Вильнюсе около –4 градусов мороза, возможен небольшой снег. В Каунасе ночью до –4, днем до –1 градуса. В Шяуляй облачно, –5–3 градусов мороза. На взморье температура –3–1 градус.

По прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе погода будет зимняя. Еще больше похолодает, по ночам местами до –14 градусов, в дневное время также минусовая температура. Ожидается свежий снег, который продержится долго. Возможны и прояснения.