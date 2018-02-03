В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в воскресенье мы почувствуем перемены. На следующей неделе понадобится более теплая одежда, потому что зима не отступит, а мороз усилится.
© DELFI / Andrius Ufartas

В субботу ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Возможен гололед. Ветер южного направления, слабый. В окрестностях Вильнюса и Каунаса возможны прояснения. Днем будет около 1 градуса тепла. В Шяуляй небольшой снег, также 1 градус тепла. На взморье облачно, небольшой снег. Днем ожидается до 2 градусов тепла.

В воскресенье без осадков, ожидается довольно сильный северный, северо-восточный ветер, поэтому будет холодно. В Вильнюсе около –4 градусов мороза, возможен небольшой снег. В Каунасе ночью до –4, днем до –1 градуса. В Шяуляй облачно, –5–3 градусов мороза. На взморье температура –3–1 градус.

По прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе погода будет зимняя. Еще больше похолодает, по ночам местами до –14 градусов, в дневное время также минусовая температура. Ожидается свежий снег, который продержится долго. Возможны и прояснения.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (14)

В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...

Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости

В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...

Троих преподавателей Вильнюсской художественной академии студентки обвиняют в домогательствах (25)

Комитет по этике сената Вильнюсской художественной...

Зима возвращается в Литву: ожидается похолодание (1)

В Литву возвращаются холода – похолодает уже в...

Около гостиницы для депутатов парламента Литвы образовался провал (36)

На стоянке около парламентской гостиницы 2 февраля...

TOP новостей

Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (14)

В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...

Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости

В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...

С мая в Литве вступают в силу новые правила – грозят штрафы (111)

С мая 2018 года во всех квартирах и домах в Литве должны...

Цены растут как на дрожжах: когда закончатся литовские овощи (98)

Прошлый год для литовских овощеводов был настоящим...

Профессор Ладсбергис. Давайте вернем людям идею Литвы (180)

Почему литовцы запрограммированы на успех? Об этом и об...