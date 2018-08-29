Прогноз климатолога: после теплого лета осень преподнесет сюрприз

"В соответствии с нынешними тенденциями и прогнозами, сентябрь будет на 1-1,5 градуса теплее обычного", – сказал DELFI Валлюкас и заметил, что чаще всего средняя температура в сентябре бывает 12,2 градусов.

А будет ли в Литве в этом году бабье лето? Климатолог сказал, что оно приходит не каждый год, но стоит надеяться, что оно не обойдет Литву стороной. Правда, оно бывает в конце сентября или начале октября, после первых заморозков.

Раннее лето в этом году не спешит покидать нашу страну. Похолодает только к середине сентября, тогда прогнозируют больше осадков.

"Первая декада сентября будет теплой. Особых аномалий не ожидается, но температура будет как в конце лета. Будет сухо, местами осадки возможны, но они будут небольшими", – сказал климатолог.

Заморозков в ближайшее время не прогнозируют.

В конце сентября в Литву, возможно, придет бабье лето, потом немного похолодает – придется вспомнить и о шарфах и о пальто. Средняя температура в октябре, по словам Валюкаса, 7 градусов.

Октябрь особых сюрпризов не преподнесет – будет больше осадков, пасмурных дней, но холодов не ожидается.

"Обычно в октябре сильного похолодания не бывает, хотя, понятное дело, лета уже не будет, нужна более теплая одежда", – сказал Валюкас.

Первая неделя сентября будет теплее и суше обычного, однако с середины месяца пойдут дожди. "Потом количество осадков будет близким к норме", – сказал Валюкас, заметив, что будет обычная литовская осень, без ливней.

А когда ждать зимы? "В последние годы зима все чаще опаздывает. Часто в декабре ее еще не бывает, зима переносится на январь-февраль. Тенденция такая – зима приходит все позже, но пока об этом говорить еще рано", – сказал климатолог.

И хотя сентябрь обещают теплый, последние дни лета и первые осенние выходные погодой не порадуют.

В пятницу погода испортится, будут идти дожди, местами с грозами. В пятницу будет 20-25 градусов, а в выходные на 3-5 градусов меньше.

В среду и в четверг также будет 20-25 градусов, а по ночам 8-9 градусов.