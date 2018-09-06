Уже подходит к концу первая неделя осени, а лето уходить не собирается. Днем по-прежнему тепло, да и ночи остаются теплыми. Портал GRYNAS.lt интересуется, когда же придет настоящая литовская осень.
© DELFI / Karolina Pansevič

Кажется, лето уходить не собирается: днем еще держится температура в 25 градусов тепла, а ночи по-прежнему теплые. По словам климатолога Литовской гидрометеорологической службы Виктории Мачулите, такая погода будет наблюдаться на протяжении всего месяца. Согласно прогнозам, сентябрь будет на 2 градуса теплее обычного. Однако в октябре температура будет близкой многолетней норме, а в ноябре – на 1–1,5 градуса выше средней многолетней нормы.

"Эта осень должна быть немного теплее обычного. По сравнению с осенью прошлого года, осень в этом году должна быть совершенно другой. В прошлом году были обильные осадки, хотя сама температура не слишком отличалась от нормы", – сказала Мачулите.

В прошлом году дожди не прекращались до первого снега. По данным климатологов, прошлый год был самым дождливым за всю историю наблюдения за погодой в Литве. Этот – напротив. В конце весны – начале лета была засуха.

По словам Мачулите, этой осенью сильных осадков не будет. Но она подчеркнула, что всегда такие прогнозы – предположение.

"Осадков может быть и немного, 10 – 15% от характерного для осени количества, но люди это вряд ли ощутят. Все это очень относительно", – сказала собеседница.

GRYNAS.lt интересовался, какова вероятность того, что в ноябре выпадет первый снег.

"Если облака остынут, тогда будут осадки в виде снега, а если температура будет выше – осадки будут в виде дождя. Пока это предсказать нельзя, прогноз средней температуры не означает, что не будет осадков, снега или холодных дней", – сказала специалист.

По ее словам, пока нельзя прогнозировать и конкретные экстремальные явления (сильные ливни или снег), но если иметь в виду, что они - признак глобального потепления, то их мы вряд ли избежим.

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