Прогноз: к выходным погода улучшится

Днем появятся дождевые облака, чаще будет идти дождь. Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут во многих районах. Днем будет 17-21, в Сувалькии, Дзукии местами 22 градуса тепла.

В пятницу ночью небольшой дождь пройдет в некоторых районах. Ветер успокоится до 6-11 м/с. Ночью будет всего 6-11 градусов тепла. Немного теплее будет лишь у Балтийского моря и на Куршской косе. Днем будут идти небольшие дожди с грозами. Температура составит 17-22, на юге Литвы местами 24 градуса тепла.

В конце недели будет еще немного теплее. В субботу ожидаются осадки, а в воскресенье прогнозируют сухую погоду.