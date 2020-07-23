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Зона низкого давления, установившаяся над Северной Европой, принесет в Литву прохладу. В ночь на четверг было всего 8-13 градусов тепла. Около моря утром будет теплее - 14-16 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Прогноз: к выходным погода улучшится
© DELFI / Orestas Gurevičius

Днем появятся дождевые облака, чаще будет идти дождь. Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут во многих районах. Днем будет 17-21, в Сувалькии, Дзукии местами 22 градуса тепла.

В пятницу ночью небольшой дождь пройдет в некоторых районах. Ветер успокоится до 6-11 м/с. Ночью будет всего 6-11 градусов тепла. Немного теплее будет лишь у Балтийского моря и на Куршской косе. Днем будут идти небольшие дожди с грозами. Температура составит 17-22, на юге Литвы местами 24 градуса тепла.

В конце недели будет еще немного теплее. В субботу ожидаются осадки, а в воскресенье прогнозируют сухую погоду.

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