Ученые прогнозируют, что вторая волна начнется в конце года, в декабре. Однако, по словам Вериги, это может случиться намного раньше, об этом министр сказал в интервью на LRT. Он сказал, что система готовится ко второй волне.

"Мы готовимся: и система здравоохранения, и резервы готовим. Только что мы так смело не заявляем о конкретных месяцах. Ведь нужно совсем немного, и эта волна начнется в августе", – сказал Верига.

По его словам, во всех прогнозах – много неизвестных. Поэтому вторая волна может зависеть и от погоды, и если общение перейдет в закрытое пространство. Министр в передаче еще раз сказал, что готовятся ко второй волне и речь идет не о декабре, а о более раннем периоде.

Верига сказал, что вопрос обуздания коронавируса в Литве оценивает как стабильный – фиксируется лишь по несколько привозных случаев. Однако в Литве пока не было ни дня, чтобы не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Напомним, что, по данным на 13 июля, в Литве коронавирус установили у 1874 человек, 212 болеют, 1571 – выздоровел.