Прогноз: этот год может стать самым теплым в истории Литвы

По его словам, среднегодовая температура определяется температурой зимой.

"Зима в этом году была без снега и очень теплая, поэтому у 2020 года есть шанс войти в пятерку самых теплых годов. И если осень будет очень теплой, 2020 год также будет претендовать на звание самого теплого года", - сказал Ю. Килпис в субботу радио LRT.

"В июле температура была примерно на полградуса, а в некоторых районах до одного градуса ниже, чем в среднем за несколько лет. Июль был прохладным, а июнь - очень жарким. Последняя неделя июня, 10 дней, была самой жаркой с начала измерений за последние 60 лет", - пояснил Ю. Килпис.

По его словам, Литва находится в зоне чрезмерной влажности: "Если мы посмотрим на июнь, количество осадков было выше среднего, а в Лаздияй был зафиксирован катастрофический дождь, когда за 11 часов выпало более 100 мм осадков", - заявил климатолог.

По словам Ю. Килписа, в июле было мало осадков, а в июне были такие дожди, когда города и поселки были кратковременно затоплены.

"Июнь был действительно исключительным ураганом в районе Шакяй в июне, и ущерб от него был записан. Ураганы - довольно редкое явление в Литве. В Литве иногда регистрируется один вихрь, иногда два, и обычно ни одного. Поскольку июнь был очень теплым, были благоприятные условия для формирования грозовых облаков, гроз, града", - сказал Ю. Килпис.

4-5 тропических ночей были зафиксированы на побережье в июне, когда даже ночью температура не опускалась ниже 20 градусов.

Осень, по его словам, ожидается неисключительной, близкой к норме.