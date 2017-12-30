"Я так представляю себе, что это снижение не будет означать, что что-то было сделано, чтобы люди остались в Литве. Не было никаких реформ, которые остановили бы эмиграцию", - сказала Сипавичене.
По ее словам, масштабы эмиграции остаются очень высокими, а то, что уровень эмиграции рос даже на фоне улучшения экономической ситуации, показывает, что рост экономики ощущает лишь небольшая часть жителей Литвы, положение других может даже ухудшаться.
BNS напоминает, что до декабря 2017 года из Литвы уехало больше 54 000 жителей – больше, чем в прошлом году, однако растет и число приехавших в Литву людей. По данным Департамента статистики, из 54 560 уехавших из Литвы в этом году 51 825 - это были граждане Литвы. В прошлом году за весь год Литву покинуло 50 333 жителя.
Однако растет число иммигрантов: до декабря насчитывают 26 410 иммигрантов, из них 16 938 - граждане Литвы. В 2016 году в Литву иммигрировали 20 162 человека.
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