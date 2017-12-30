В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов эмиграции из Литвы, но только потому, что снижается число потенциальных эмигрантов, сказала в интервью Lietuvos žinios глава Вильнюсского офиса Международной организации по миграции Аудра Сипавичене .
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я так представляю себе, что это снижение не будет означать, что что-то было сделано, чтобы люди остались в Литве. Не было никаких реформ, которые остановили бы эмиграцию", - сказала Сипавичене.

По ее словам, масштабы эмиграции остаются очень высокими, а то, что уровень эмиграции рос даже на фоне улучшения экономической ситуации, показывает, что рост экономики ощущает лишь небольшая часть жителей Литвы, положение других может даже ухудшаться.

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BNS напоминает, что до декабря 2017 года из Литвы уехало больше 54 000 жителей – больше, чем в прошлом году, однако растет и число приехавших в Литву людей. По данным Департамента статистики, из 54 560 уехавших из Литвы в этом году 51 825 - это были граждане Литвы. В прошлом году за весь год Литву покинуло 50 333 жителя.

Однако растет число иммигрантов: до декабря насчитывают 26 410 иммигрантов, из них 16 938 - граждане Литвы. В 2016 году в Литву иммигрировали 20 162 человека.

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