Прогноз экономиста: есть угроза роста безработицы в Литве

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас в передаче "Тема Delfi" сказал:

"Согласно данным по клиентам банка за август, мы видим, что жители продолжали тратить деньги. Даже в секторах, которые больше всего пострадали от COVID-19 – общепита, проживания – в июле и августе показатели были неплохими, по сравнению с апрелем, маем и первой половиной июня. Однако наступила осень. Мы больше всего боимся, что те же пострадавшие секторы снова уйдут в минус, поскольку сезон, особенно на курортах, завершился".

Экономист отметил, что сейчас ищут работу студенты. Они обычно работают в сфере розничной торговли, но экономист сомневается в том, что этот сектор будет принимать новых работников.

"Сейчас больше ищут не продавцов, а курьеров. В сфере общепита также будет меньше потребность в работниках", – заметил он, сказав, что в целом ситуация на рынке неплохая, но есть угрозы, которые перекидываются на рынок труда.

"Мы видим, что и в третьем квартале уровень безработицы вырастет. По данным "Содры" в последнюю неделю августа Наверное, это увольняют сезонных работников, сезон на курортах завершился, но все равно в августе увольнений не было больше, чем случаев трудоустройства.

Итак, ситуация неплохая. Дальше, наверное, сработает фактор сезонности, он неизбежен и в хорошее время. В последнем квартале бывает меньше работ на стройках, в сфере сельского хозяйства", – сказал Повилаускас.

Он прогнозирует, что в ближайшие полгода уровень безработицы снова увеличится, а пик будет достигнут в четвертом квартале.

"В четвертом квартале будет 9,3%. Это не рекорд, рекорд был в 2009 г. –- около 18%. Ситуация совсем иная нежели 11 лет назад", – сказал Повилаускас.

Он отметил, что иная картина на рынке зарегистрированных безработных, а она не совсем верна. Служба занятости сообщала, что 1 сентября уровень безработицы в Литве был 13,7%.

Экономист заметил, что на самом деле без работы остались 30 000 человек. А, по статистике, безработных стало на 80 000 больше.

"Реальный уровень безработицы среди тех, кто ищет работу, хочет работать – увеличится. Я думаю, что будет больше увольнений, особенно в секторах, которые страдают больше всего", – прогнозирует экономист.

По его прогнозам, уровень безработицы, возможно, пойдет на спад со второго квартала 2021 года.

Партнер компании по отбору персонала Alliance for Recruitment Андрюс Францас сказал, что ситуация на рынке труда в Литве улучшается.

"Если оценивать количество объявлений о вакансиях, то все возвращается на докризисный уровень. Сейчас важно, чтобы безработные могли переквалифицироваться, перейти на работу в другую сферу", – заметил он, сказав, что часть тех, кто стоит на учете в Службе занятости - ненастоящие безработные. Они не ищут работу и приходят за пособиями.

Он заметил, что для того, чтобы люди стали работать, надо "отключить" помощь безработным, которую ввели на время кризиса (безработным до декабря пообещали платить по 200 евро).