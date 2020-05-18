Прогноз: будет сыро и достаточно прохладно

Меньше всего вероятность дождя на западе страны, там будет солнечно. Несмотря на то, что день на западе будет солнечным, особого тепла не ожидается: в Клайпеде будет 11, в Тельшяй 13, в Таураге и Расейняй около 14 градусов тепла.

Похожей температура будет в Каунасе и Алитусе, а в Вильнюсе и Укмерге будет 11-13 градусов выше нуля. Будет дуть сильный северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник во второй половине ночи, начиная с запада, появится больше облаков, придет еще одна зона осадков. До утра больше осадков выпадет на юго-западе. Ночью будет 3-8 градусов тепла. Во вторник днем больше всего осадков прогнозируют на востоке страны, будет пасмурно и дождливо, температура 12-13 градусов тепла, в Утенском районе - 8-9 градусов выше нуля. Немного лучше ситуация будет в Жемайтии и на море, там дождь закончится раньше, поэтому после обеда выглянет солнце. Однако температура высокой не будет - 10-12 градусов тепла. Самый сильный ветер прогнозируют в Дзукии, Сувалькии, там порывы составят 15-18 м/с.

В среду ночью по всей Литве облака рассеются, возможны лишь небольшие дожди. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 0-3 градусов. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер усилится до 15-17 м/с. Воздух днем прогреется до 11-13 градусов. В четверг ночью все еще будет дуть сильный ветер, но опасных порывов уже не ожидается. Будет 2-7 градусов тепла.

Днем больше всего осадков ожидается на востоке страны, в других районах осадки будут кратковременными. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15-18 м/с. Холоднее всего будет на северо-востоке - 9 градусов, в других районах будет 11-13, местами 14 градусов тепла.

Ситуация практически не изменится и в пятницу. Ночью вероятность дождя невелика, но возможны заморозки. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Температура будет такой же, как накануне. Ветер немного успокоится.