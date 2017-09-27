Шесть профсоюзов системы образования потребовали до следующего четверга подписать такой коллективный договор для работников образования, о котором договорились на последних переговорах в июне.
Профсоюзы требуют с января упразднить "ножницы" коэффициентов постоянной части зарплаты учителей, выделив на это целевую дотацию из бюджета.
Со следующего учебного года профсоюзы призывают ввести тарифную оплату труда и уменьшить число учеников в классах. Профсоюзы также призывают власти помочь повысить зарплаты педагогов дошкольного образования и преподавательского состава.
"Если до 5 октября на правительственном уровне не примут решения для осуществления этих требований, то профсоюзы оставляют за собой право объявить бессрочную забастовку", - сказано в пресс-релизе.
По данным профсоюзов эти требования вручили премьер-министру Саулюсу Сквернялису.
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